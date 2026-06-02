Cуд обязал мужчину выплатить компенсацию жене, которую он называл «черепахой» и «кошкой»

В Турции мужчина выплатит $4000 за то, что называл жену черепахой и кошкой
В Турции суд рассмотрел необычное дело о разводе, где супруги обменивались оскорблениями, а мужу в итоге пришлось заплатить компенсацию, Haber.

Женщина заявила, что муж запрещал ей общаться с родственниками, препятствовал телефонным разговорам, оскорблял ее семью, изменял и практически не обеспечивал.

Муж отверг обвинения и настаивал, что в семье происходили обычные бытовые ссоры. Суд установил, что мужчина называл супругу «черепахой» и «кошкой», изменял и недостаточно участвовал в содержании семьи. Его признали основным виновником распада брака.

При этом выяснилось, что и жена не была безупречна. Во время конфликтов она называла мужа «вонючим скунсом», «лысым» и «луковым человеком», а также не ладила с его родственниками.

Первоначально суд назначил женщине компенсацию, однако апелляционная инстанция сочла сумму слишком маленькой. В результате размер выплат увеличили до $4000.

Ранее 74-летний мужчина заплатил 3 млрд рупий, чтобы жениться на 24-летней красавице.

 
