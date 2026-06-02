Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Мужчина пять лет насиловал женщину и не давал общаться с людьми

В Индии мужчина пять лет держал женщину в плену
MDV Edwards/Shutterstock/FOTODOM

В Индии семья освободила 28-летнюю женщину, которую похитили и удерживали в течение пяти лет. Об этом сообщает Times of India.

Как рассказала сама пострадавшая, в марте 2021 года она пришла домой поздно вечером. В этот момент к ней подошел сын местного жителя и заставил ее вдохнуть неизвестное вещество, после чего она потеряла сознание.

Она пришла в себя в неизвестном месте, где ее удерживали и подвергали насилию. При этом похититель не позволял ей ни с кем контактировать, а когда тот уходил на работу, дома всегда оставался его родственник. Вместе с пострадавшей мужчины постоянно переезжали.

Так продолжалось до тех пор, пока она не смогла связаться с соседкой, а затем и с семьей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям, среди которых похищение человека и изнасилование. Главного фигуранта задержали. На данный момент специалисты ищут других подозреваемых, которые предоставляли преступнику жилье.

Ранее друг из соцсетей забросал девушку кусками мяса и изнасиловал вместе с друзьями.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!