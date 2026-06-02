Мужчина пять лет насиловал женщину и не давал общаться с людьми

В Индии мужчина пять лет держал женщину в плену

В Индии семья освободила 28-летнюю женщину, которую похитили и удерживали в течение пяти лет. Об этом сообщает Times of India.

Как рассказала сама пострадавшая, в марте 2021 года она пришла домой поздно вечером. В этот момент к ней подошел сын местного жителя и заставил ее вдохнуть неизвестное вещество, после чего она потеряла сознание.

Она пришла в себя в неизвестном месте, где ее удерживали и подвергали насилию. При этом похититель не позволял ей ни с кем контактировать, а когда тот уходил на работу, дома всегда оставался его родственник. Вместе с пострадавшей мужчины постоянно переезжали.

Так продолжалось до тех пор, пока она не смогла связаться с соседкой, а затем и с семьей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статьям, среди которых похищение человека и изнасилование. Главного фигуранта задержали. На данный момент специалисты ищут других подозреваемых, которые предоставляли преступнику жилье.

