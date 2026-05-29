Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Лазарева о публикациях про свою жизнь: «Да, ужасно живу, но с достоинством!»

Телеведущая Лазарева с юмором опровергла новости о тяжелой жизни за рубежом
lazarevatut/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) иронично прокомментировала в Telegram-канале волну статей в российских СМИ, которые, по ее мнению, искаженно изображают ее жизнь за границей.

В ролике, сделанном в бассейне, Лазарева не стала отрицать, что «ужасно живет», но подчеркнула, что справляется с трудностями «с достоинством».

«Да, ужасно живу, что говорить. Но переношу тяготы с достоинством. С трудом, но с достоинством. Чего я вам желаю. Не читайте советских газет», — заключила она.

Лазарева после начала СВО уехала с младшей дочерью в Испанию. Однако позже Антонина улетела в Англию, чтобы получить образование. В 2024 году юмористка сообщила, что официально развелась с отцом детей Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом), с которым много лет не жила вместе. По признанию шоумена, им не удалось сохранить дружеские отношения после расставания. Юморист продолжает общение с детьми и периодически прилетает в Португалию, чтобы увидеться с внучкой.

У телеведущей также есть сын Степан, который живет в Португалии. Она родила первенца в 1995 году от мужчины, имя которого не раскрывает.

Ранее сообщалось, что клип Shaman могут удалить после жалоб иноагентов.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!