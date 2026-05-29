Лазарева о публикациях про свою жизнь: «Да, ужасно живу, но с достоинством!»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) иронично прокомментировала в Telegram-канале волну статей в российских СМИ, которые, по ее мнению, искаженно изображают ее жизнь за границей.

В ролике, сделанном в бассейне, Лазарева не стала отрицать, что «ужасно живет», но подчеркнула, что справляется с трудностями «с достоинством».

«Да, ужасно живу, что говорить. Но переношу тяготы с достоинством. С трудом, но с достоинством. Чего я вам желаю. Не читайте советских газет», — заключила она.

Лазарева после начала СВО уехала с младшей дочерью в Испанию. Однако позже Антонина улетела в Англию, чтобы получить образование. В 2024 году юмористка сообщила, что официально развелась с отцом детей Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом), с которым много лет не жила вместе. По признанию шоумена, им не удалось сохранить дружеские отношения после расставания. Юморист продолжает общение с детьми и периодически прилетает в Португалию, чтобы увидеться с внучкой.

У телеведущей также есть сын Степан, который живет в Португалии. Она родила первенца в 1995 году от мужчины, имя которого не раскрывает.

