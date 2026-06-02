В Сбере назвали главной опасностью дипфейков убедительность

Сбер фиксирует 10-кратный рост мошеннических атак с дипфейками. Потенциально под риском находятся главы более 40 тыс. отечественных компаний, рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, сейчас порог создания дипфейков значительно снизился. Если несколько лет для изготовления качественного дипфейка требовались большие суммы, оборудование и специалисты, то сейчас фейковые аудио или видео можно создать намного быстрее и дешевле.

«Не всегда идеально, но достаточно убедительно для человека, который находится в стрессе, спешит или получает сообщение якобы от знакомого руководителя, коллеги или родственника. Фактически мы переходим в эпоху, где ключевой риск — не только компрометация данных, но и компрометация доверия как такового», — отметил Кузнецов.

Сообщается, что ежедневно такие сценарии могут затрагивать свыше миллиона сотрудников российских компаний.

Главной опасностью дипфейков, по мнению Кузнецова, является их убедительность.

«Человек видит знакомое лицо, слышит знакомый голос — и у него снижается естественная критичность. Дипфейки — не только вопрос кибербезопасности, это риск для экономики доверия: корпоративных платежей, документооборота, коммуникаций руководителей, репутации компаний и безопасности граждан», — подчеркнул он.

Топ-менеджер Сбера также обратил внимание на риск использования дипфейков в общественно-политической сфере, особенно в периоды крупных электоральных кампаний. В частности, они могут использоваться для подрыва доверия к институтам, кандидатам, государственным структурам и СМИ.

Кузнецов считает, что готовность к данным сценариям должна стать частью национальной системы информационной безопасности.

В Сбере отметили, что теме борьбы с дипфейками будет посвящена сессия компании на ПМЭФ-2026. По ее итогам планируется совместная с регуляторами, правоохранителями и рынком разработка конкретных шагов для противодействия угрозе.