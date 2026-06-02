Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Сбере назвали главной опасностью дипфейков убедительность

Сбер зафиксировал 10-кратный рост атак с дипфейками
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Сбер фиксирует 10-кратный рост мошеннических атак с дипфейками. Потенциально под риском находятся главы более 40 тыс. отечественных компаний, рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, сейчас порог создания дипфейков значительно снизился. Если несколько лет для изготовления качественного дипфейка требовались большие суммы, оборудование и специалисты, то сейчас фейковые аудио или видео можно создать намного быстрее и дешевле.

«Не всегда идеально, но достаточно убедительно для человека, который находится в стрессе, спешит или получает сообщение якобы от знакомого руководителя, коллеги или родственника. Фактически мы переходим в эпоху, где ключевой риск — не только компрометация данных, но и компрометация доверия как такового», — отметил Кузнецов.

Сообщается, что ежедневно такие сценарии могут затрагивать свыше миллиона сотрудников российских компаний.

Главной опасностью дипфейков, по мнению Кузнецова, является их убедительность.

«Человек видит знакомое лицо, слышит знакомый голос — и у него снижается естественная критичность. Дипфейки — не только вопрос кибербезопасности, это риск для экономики доверия: корпоративных платежей, документооборота, коммуникаций руководителей, репутации компаний и безопасности граждан», — подчеркнул он.

Топ-менеджер Сбера также обратил внимание на риск использования дипфейков в общественно-политической сфере, особенно в периоды крупных электоральных кампаний. В частности, они могут использоваться для подрыва доверия к институтам, кандидатам, государственным структурам и СМИ.

Кузнецов считает, что готовность к данным сценариям должна стать частью национальной системы информационной безопасности.

В Сбере отметили, что теме борьбы с дипфейками будет посвящена сессия компании на ПМЭФ-2026. По ее итогам планируется совместная с регуляторами, правоохранителями и рынком разработка конкретных шагов для противодействия угрозе.

 
Теперь вы знаете
«Огненный апокалипсис» в Киеве, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!