В Приморье пенсионерка испугалась «уголовного дела» и лишилась 6 млн рублей

В Приморье мошенники запугали пенсионерку уголовным делом и оставили без денег

В Приморье пенсионерка лишилась почти 6 млн рублей после звонка лжесотрудников военкомата, Центробанка и ФСБ. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным прокуратуры, неизвестные связались с женщиной и представились сотрудниками военкомата, Центрального банка и ФСБ. Они сообщили, что ей положена выплата за ранения сына СВО. В ходе разговора пенсионерка назвала номер СНИЛС, после чего злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги».

Мошенники убедили женщину, что в ее отношении возбуждено уголовное дело, потому что деньги якобы не были задекларированы. Испуганная пенсионерка передала курьеру 5,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого калужская пенсионерка отдала курьеру мошенников золотые слитки на 23 млн рублей. Аферисты сообщили, что с ее банковского счета якобы были сделаны переводы в пользу террористов, и убедили пенсионерку передать все сбережения на «декларирование».

Ранее астраханка хотела получить земельный участок бесплатно и потеряла 7,2 млн рублей.