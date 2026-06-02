Сомелье назвал пивные сорта для лета

В пивной культуре есть понятие сезонности, летом востребованы фруктово-цитрусовые сорта пива. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал пивной сомелье Юрий Сусов.

«В европейской пивной культуре существует разделение пива по сезонам. Если мы возьмем ту же самую Германию, есть пиво для осени, например, для Октоберфеста. Есть то пиво, которое предпочтительнее потреблять летом. Под осень, например, под холодное время, немцы пьют более крепкие сорта. Летом стоит попробовать бельгийский бланш. Это пшеничное пиво, куда добавляется цедра и кориандр. Не только импортные образцы, в принципе, сейчас на рынке появились и российские аналоги в достаточном количестве. Пиво само по себе, кстати, очень гастрономическое, оно прекрасно сочетается с морепродуктами. Если совсем экзотики хочется — сорт Berliner Weisse, это немецкое кислое пшеничное пиво, оно делается на подсоленной воде, его еще называют шампанским севера. В принципе, такой экзотики в профильных магазинах вы можете найти много. Самое главное, вам понадобится самому открыться для новых впечатлений. В России достаточно необычного пива, несмотря на заградительные пошлины, которые очень сильно выкосили рынок — все равно кто-то что-то возит. Найти интересное можно, хотя это не совсем дешево. Если раньше было по 300 рублей за бутылку, то сейчас это уже перевалило за 500», — сказал он.

Любителям пива могут понравиться сорта с фруктово-цитрусовыми оттенками, считает Сусов.

«Кроме классического легкого лагера, в направлении крафтового пива есть сессионный пейл-эль. Он дважды охмеляется — на варку кладется хмель и потом вторично происходит сухое или холодное охмеление. Пиво будет с ярко выраженной горчинкой, но при этом, в отличие от обычных IPA, будет не крепким. В нем яркие хмелевые ноты, они будут выражены в аромате, это могут быть цитрусовые тона, тропические фрукты — не как ароматизатор, а именно натуральные запахи, единственное, хмель во вкусе дает ярко выраженную горчинку», — подытожил он.

