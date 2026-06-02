Сомелье раскрыл, как правильно дегустировать пиво и не напиваться

поесть заранее. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал пивной сомелье Юрий Сусов.

«Дегустация пива отличается сильно от дегустации вина, хотя какие-то методы будут релевантны. Первое, что нужно сделать, — правильно подобрать бокал это ваш главный инструмент. Возьмите либо специальный бокал для пива, либо подойдет тонкостенный бокал для вина. В принципе, это вполне приемлемо. А если мы говорим про момент непосредственно дегустации, очень важно понимать, что пиво — не вино, оно газировано, его нельзя долго подержать во рту, нельзя пить маленькими глоточками, размазывать по небу. Пиво пьют умеренными глотками, более того, вкус раскроется на четвертом глотке. Не переохлаждайте напиток — не надо охлаждать до +4 градусов. Эфиры, фенолы, которые отвечают за аромат, не будут выходить, не будут раскрываться. Для дегустации оптимальная температура +10, охлаждайте на нижней полке холодильника», — сказал он.

Сусов раскрыл, как можно дегустировать напиток и не опьянеть.

«Сначала плотно поесть, а потом уже дегустировать пиво — способ меньше напиваться и наедаться. Когда вы голодный, накидываетесь на еду и на пиво, вы съедаете больше и выпиваете больше. Когда вы плотно поели, спокойно открыли бутылку, сидите — наслаждаетесь и получаете максимальное удовольствие от нее. Есть небольшой парадокс, чем больше бокал, тем больше человек выпивает. Когда у тебя в руке литровая кружка, она выпивается за меньшее время. А если ты пьешь из маленького бокала, объемом 350 мл, такой объем уходит дольше и позволяет, опять же, в правильном бокале, раскрыть вкус напитка. А я как сомелье советую подбирать всегда правильные бокалы. Хороший винный бокал будет гораздо лучше, чем любимая многими пивная кружка или пинта. Такую посуду гораздо проще мыть, она более прочная, но вкус она раскрывает хуже, чем тонкостенный бокал, который предназначен именно для вдумчивого потребления», — заключил он.

Ранее стало известно, почему пивом нельзя утолять жажду.

 
