В Москве ищут брата артиста Геннадия Хазанова

В Москве ищут брата народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова. Об этом сообщает ИА Регнум.

68-летний Андрей Лукачера является младшим единокровным братом знаменитости. По словам племянницы Лукачера Оксаны, их родственник пропал около года назад.

В прошлом году женщина пришла к дяде домой, но дверь ей никто не открыл. Соседи рассказали, что не видели мужчину уже долгое время, а счетчики около квартиры показывали, что электричество отключено. Телефоном хозяин жилья не пользовался.

«Я подумала, что он мог куда-то уехать, и решила зайти в другой раз, однако с тех пор о Андрее Викторовиче так и нет никакой информации», – рассказала Оксана.

Она обращалась в социальные службы, но там ей заявили, что не знают, где находится мужчина. По словам племянницы, дядя жил бедно и часто заходил в столовые для бездомных. Женщина полагает, что с родственником что-то могло случиться.

Всего у Геннадия Хазанова два единокровных брата – Андрей и Юрий Лукачер. Последние не ладили друг с другом. Только после того, как отца не стало, Оксана решила наладить отношения с дядей.

