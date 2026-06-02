«Резко снижает возможности противника»: эксперт о массированном ударе ВС РФ по Украине

Уничтожение производственных цехов, складов, а также мест подготовки операторов дронов на Украине, резко снижает возможности противника. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по территории республики.

«ВС России нанесли удары, предположительно, по предприятиям «Мотор Сич» и «Запорожсталь» в Запорожье, «Маяк» и «Арсенал» в Киеве, ПАКС в Харькове. На этих объектах, по всей видимости, противником велась сборка и производство элементов беспилотников и крылатых ракет», — отметил Кнутов.

Задача ВС РФ — вывести из строя цели, связанные исключительно с военно-промышленным комплексом, добавил он.

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по военным объектам на Украине, применив в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». Были поражены цели во многих регионах, в том числе в Киеве. Небо над украинской столицей затянуло черным дымом. Каким оружием атаковали Украину, почему интенсивность ракетно-авиационных ударов по республике будет только наращиваться и какие новые объекты могут попасть в список целей — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее на Украине уничтожили военный завод Fire Point.

 
