В Реутове возбудили дело против прикурившей от Вечного огня пьяной компании

Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении мемориального комплекса в подмосковном Реутове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следкома.

По информации следствия, ночью 28 мая несколько человек находились в состоянии алкогольного опьянения возле Вечного огня на мемориальном комплексе «Реутовцам, погибшим за Отечество». Там они не менее двух раз прикурили сигареты от Вечного огня. Своими действиями злоумышленники публично осквернили символ воинской славы и память защитников Отечества, добавили в СК.

В настоящее время следователи устанавливают личности всех причастных к инциденту. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль расследование дела.

Подобный инцидент ранее произошел в Самаре. Там подростки прикурили сигарету от пламени Вечного огня. Они записали свой поступок на видео, а затем выложили его в сеть на всеобщее обозрение. Инцидент произошел в сквере Памяти Героев. По факту случившегося возбудили уголовное дело о вандализме.

Ранее в Костроме подростки пожарили зефир на Вечном огне

 
