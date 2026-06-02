Вместе с замороженной малиной женщина чуть не съела божью коровку

В Италии вместе с замороженной малиной в шоколаде женщина чуть не съела божью коровку, оказавшуюся внутри десерта, пишет What.
Иления Приско рассказала, что ела популярный десерт — замороженную малину в шоколаде. Во время очередного укуса она заметила торчащие из ягоды маленькие лапки насекомого.
«Как только я увидела маленькие ножки, сразу выплюнула всё, что было во рту. К счастью, я не успела укусить божью коровку», — рассказала женщина.
Фотографии находки быстро разлетелись по соцсетям. На снимках видно насекомое, застрявшее внутри малиновой начинки под слоем шоколада.
После инцидента Приско связалась с производителем через электронную почту и соцсети. По ее словам, компания извинилась и начала внутреннюю проверку.
Ранее женщина нашла живого геккона в упаковке с рукколой из супермаркета.