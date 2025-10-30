На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина нашла живого геккона в упаковке с рукколой из супермаркета

Daily Star: в Польше женщина купила пачку рукколы и нашла внутри живого геккона
Fundacja Epicrates

Жительница польского Люблина нашла внутри пакета с рукколой живого геккона, пишет Daily Star.

Как пишут СМИ, ящерице удалось пережить долгий путь на рефрижераторе — от Италии до Польши. Только дома, когда покупательница начала готовить блюдо с фасолью и рукколой, внутри пакета заметила крошечную рептилию. К счастью, это произошло до того, как в салат добавили заправку.

Удивленная находкой женщина передала находку в Фонд Epicrates — приют для экзотических животных. Там специалисты установили, что это мавританский геккон (Tarentola mauritanica), известный также как обыкновенный стенной геккон. Обычно этот вид встречается в странах Средиземноморья и Северной Африки.

«Мы назвали его мистером Бином. Сейчас он живет в террариуме под наблюдением наших экспертов», — рассказал представитель фонда Бартоломей Горшковски.

История вызвала бурную реакцию в соцсетях. Местные жители хвалили поступок женщины.

«Браво женщине, проявила сострадание и благоразумие — не выбросила беднягу, а отнесла к специалистам», — пишут комментаторы.

Ранее древнейшая древесная лягушка Австралии перевернула представления об эволюции земноводных.

