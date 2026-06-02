Арестован мужчина, который вытолкнул знакомую из окна седьмого этажа в Москве

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в том, что он выбросил знакомую из окна седьмого этажа. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Бутырский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом два месяца.

Инцидент произошел 30 мая на седьмом этаже жилого дома на Дмитровском шоссе — между мужчиной и его знакомой вспыхнула ссора. В ходе конфликта фигурант толкнул женщину, стоявшую у распахнутого окна, и та упала вниз. В результате она не выжила. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ, сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

