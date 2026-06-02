В Заполярье студенту вынесли приговор за помощь СБУ

Северный флотский военный суд вынес приговор студенту, который сотрудничал с украинской стороной и публиковал призывы к сепаратизму. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Молодой человек учился на третьем курсе местного вуза. Он не скрывал негативного отношения к российской власти и выступал против проведения специальной военной операции, отметили в суде. По данным следствия, в мессенджере Telegram молодой человек познакомился с лицом, которое руководило в интересах Службы безопасности Украины (СБУ) структурным подразделением «Альянс/Коалиция коренных народов» (признана экстремистской на территории Российской Федерации). С 2023 по 2025 год студент получал задания, связанные с размещением в своем Telegram-канале объявлений о наборе информаторов для сбора данных о военных объектах, а также составлял тексты для дестабилизации обстановки в стране.

В феврале и марте 2025 года он подготовил материалы о сепаратизме, направленные на разрушение существующей системы власти, и опубликовал их. Как сообщили в суде, молодой человек знал, что организация, с которой он сотрудничал, признана террористической и запрещена в России, но продолжал участвовать в ее деятельности.

Студента задержали в Мурманске 15 мая 2025 года. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Вину он не признал. По данным суда, ему назначили 15 лет лишения свободы, один год ограничения свободы и запретили два года администрировать сайты и каналы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

