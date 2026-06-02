Российский подросток забил мужчину во время застолья

На Ставрополье подросток забил мужчину во время застолья

На Ставрополье 17-летний подросток во время застолья со спиртным забил 44-летнего мужчину. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 16 мая в городе Новоалександровске. Юноша пришел в гости к мужчине и попросил его перестать общаться с матерью своей девушки. После этого они устроили совместное застолье с распитием алкоголя, однако в какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

Во время конфликта подросток нанес мужчине множественные удары руками и ногами по лицу. В результате пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подростка задержали, суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.

