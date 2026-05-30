Пьяная россиянка поссорилась с бывшим мужем и забила его молотком

В Ростовской области женщина напала с молотком на бывшего мужа

В Ростовской области заключили под стражу женщину, которая во время ссоры с бывшим мужем забила его молотком. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Новошахтинске, обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с бывшим мужем. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Женщина схватила молоток, несколько раз ударила им мужчину по голове и сбежала с места преступления.

Спасти 52-летнего пострадавшего не удалось. Нападавшую задержали в Краснодарском крае, на допросе женщина дала признательные показания и рассказала об обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

