Пьяная россиянка поссорилась с бывшим мужем и забила его молотком

В Ростовской области заключили под стражу женщину, которая во время ссоры с бывшим мужем забила его молотком. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.
Инцидент произошел в Новошахтинске, обвиняемая распивала спиртные напитки вместе с бывшим мужем. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Женщина схватила молоток, несколько раз ударила им мужчину по голове и сбежала с места преступления.
Спасти 52-летнего пострадавшего не удалось. Нападавшую задержали в Краснодарском крае, на допросе женщина дала признательные показания и рассказала об обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
До этого в Новокузнецке 61-летний мужчина избил свою 55-летнюю супругу за то, что она сделала ему замечание о пьянстве. Прибывший экипаж вневедомственной охраны задержал дебошира. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
