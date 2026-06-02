Мужчина разрезал палатку с туристками и связал их, чтобы изнасиловать

В США 58-летнего мужчину обвинили в похищении и попытке изнасилования двух туристок. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел еще 4 июля 2024 года на общественной пешеходной тропе в округе Тилламук, однако преступника выявили лишь недавно. Джин Арнольд Макленитан подобрался к туристкам в темное время суток, вспорол палатку и вытащил перепуганных женщин наружу. Он связал их и завязал жертвам глаза, угрожая их изнасиловать. Он также заявил, что имеет при себе сумку с бритвенно-острыми ножами, и что «оно не стоит их жизни». В результате женщинам удалось спастись, но как — не уточняется.

Почти два года злоумышленник оставался на свободе. Ранее Макленитан уже был судим за вооруженное вторжение в чужой дом и сексуальное насилие. Суд постановил держать его под стражей без права залога, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. Правоохранители не исключают, что есть и другие жертвы.

