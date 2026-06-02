Эксперт объяснил, чем рискует Армения, поворачиваясь в сторону ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ради вступления в Европейский союз (ЕС). Такое предположение в интервью Tsargrad.tv высказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.

»Армения в лице Пашиняна, очевидно, будет пытаться, выскочив из ЕАЭС, уверять всех, что она на пути вступления в ЕС, что все идет по плану, что план будет выполнен. Видимо, вот такая задумка у политических властей Армении в настоящий момент. То есть главное для Запада сейчас — разрубить связи Армении с Россией, с ЕАЭС», — отметил эксперт.

Далее Брюссель будет заманивать Ереван в свои сети, однако ЕС переживает не лучшие времена и вполне возможно, что объединение в ближайшей перспективе будет реорганизовано, считает Толкачев.

Накануне Пашинян заявил, что Армения пока не намерена проводить референдум по выходу из ЕАЭС и возможному вступлению в ЕС.

По словам политика, до того момента, пока Ереван официально не обратился к Евросоюзу по вопросу членства или не близок к получению статуса кандидата на членство, проводить голосование нелогично.

Ранее Пашинян рассказал, до каких пор Армения будет работать в ЕАЭС.