Приморец забил собутыльника табуретом и получил 8,5 лет колонии

Во Владивостоке суд приговорил местного жителя к 8,5 годам лишения свободы за жестокое избиение собутыльника, пострадавший не выжил. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в марте 2025 года в квартире на улице Брестской. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора, хозяин квартиры схватил табурет и несколько раз ударил им гостя по голове.

Спасти избитого не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговоров суда обвиняемому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

