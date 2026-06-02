Россиян предупредили об опасности неправильного приготовления картофеля на костре

Картофель, неправильно приготовленный в костре, может навредить здоровью. Поэтому важно соблюдать ряд правил, которые помогут сделать блюдо не только вкусным, но и полезным. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Елена Желянина.

Первой ошибкой при приготовлении картофеля в костре специалист назвала обугливание. Если кожура чернеет из-за воздействия открытого огня, в ней образуются вредные вещества, в том числе акриламид и продукты гликации. Они способны раздражать желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и повышать нагрузку на организм.

Помимо этого, по словам нутрициолога, в костре не следует готовить зеленую картошку. Когда клубни на протяжении долгого времени находятся на свету, в них увеличивается содержание соланина. Это природное соединение может провоцировать тошноту, ощущение тяжести в желудке и дискомфорт в ЖКТ.

Также при приготовлении картофеля в костре не рекомендуется использовать фольгу.

«Ее часто используют для запекания, но при высоких температурах и длительном нагреве она может выделять частицы алюминия, особенно при контакте с кислой или соленой средой. Поэтому это не самый идеальный вариант, особенно если вы запекаете в алюминии регулярно», — предупредила эксперт.

В качестве безопасной альтернативы нутрициолог назвала чугунок или толстостенную посуду. Такие тары равномерно распределяют тепло, уменьшают риск перегрева и сильного обугливания, а также поддерживают более стабильный температурный режим.

Ранее россиян предупредили об опасности маринования шашлыка в алюминиевой посуде.