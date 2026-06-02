Эксперт: Европа поставила Армении условие

Экономист Толкачев: ЕС принуждает Армению выйти из ЕАЭС
Vahram Baghdasaryan/Photolure via Reuters

Европейский союз (ЕС) фактически ставит Армении условие: перспективы вступления республики в объединение появятся только после выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.

При этом, Брюссель четко дает понять, что в обозримом будущем Армения в ЕС не войдет, отметил эксперт.

«Здесь речь идет о том, что Евросоюз предлагает Армении сказать сначала «а», то есть выйти из ЕАЭС, и только когда-то потом сказать «б», то есть присоединиться к ЕС. Но эти процессы, действительно, могут быть очень разорваны, растянуты во времени. И не надо забывать, что ЕС подходит к вопросам интеграции новых стран с весьма хитрым и растяжимым инструментарием», — сказал Толкачев.

Речь о различных программах интеграции, расширении инвестиционного сотрудничества, льготных режимам и так далее. Однако реального присоединения к ЕС не происходит, добавил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что республика продолжит участвовать в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до тех пор, пока от нее не потребуется конкретное решение о членстве в данной организации или ЕС.

Ранее Пашинян назвал нелогичным проведение референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС.

 
