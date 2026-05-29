В Японии с помощью аниме учат, как вести себя при встрече с медведями

Власти Японии с помощью аниме учат, как вести себя при встрече с медведем

В Японии с помощью аниме начали учить школьников, как вести себя при встрече с медведями, пишет Anzenkyouiku.

Из-за роста числа появлений медведей возле населенных пунктов власти подготовили специальные обучающие видео для детей и памятки для родителей.

Материалы посвящены безопасности по дороге в школу и во время прогулок в районах, где могут появляться дикие животные.

Школьникам объясняют, где обычно обитают медведи, как снизить риск встречи с ними и что делать при неожиданном столкновении. Детям советуют передвигаться группами, громко разговаривать и создавать шум, чтобы животные заранее знали о присутствии людей.

Отдельный раздел посвящен действиям при встрече с медведем. Власти подчеркивают, что важно сохранять спокойствие и не провоцировать животное.

Ранее неизвестный хищник растерзал человека в пригороде Токио.