Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Японии с помощью аниме учат, как вести себя при встрече с медведями

Власти Японии с помощью аниме учат, как вести себя при встрече с медведем
Shutterstock

В Японии с помощью аниме начали учить школьников, как вести себя при встрече с медведями, пишет Anzenkyouiku.

Из-за роста числа появлений медведей возле населенных пунктов власти подготовили специальные обучающие видео для детей и памятки для родителей.

Материалы посвящены безопасности по дороге в школу и во время прогулок в районах, где могут появляться дикие животные.

Школьникам объясняют, где обычно обитают медведи, как снизить риск встречи с ними и что делать при неожиданном столкновении. Детям советуют передвигаться группами, громко разговаривать и создавать шум, чтобы животные заранее знали о присутствии людей.

Отдельный раздел посвящен действиям при встрече с медведем. Власти подчеркивают, что важно сохранять спокойствие и не провоцировать животное.

Ранее неизвестный хищник растерзал человека в пригороде Токио.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!