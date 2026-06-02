В Норвегии нашли затонувшее судно с китайским фарфором

Коллекцию китайского фарфора и различные европейские товары подняли со дна южного побережья Норвегии. Об этом сообщается на официальном сайте Норвежского морского музея.

По данным музея, имеющие высокую научную ценность предметы нашли внутри судна, затонувшего, предположительно, в 1750 году. Корабль лежит на дне пролива Скагеррак на глубине около 600 метров. Водолазы опустились, чтобы изучить его изнутри. В результате с судна подняли стопки чаш из китайского фарфора, кубки, образцы ткани, зерно и фрагменты люстр, сообщает источник.

Как уточняется на сайте музея, фарфор преимущественно украшен сине-белыми узорами. Некоторые изделия относятся к батавской керамике, покрытой коричневой глазурью снаружи и украшенной сине-белыми узорами внутри, а некоторые, возможно, представляют собой знаменитый китайский белый фарфор. Считается, что обнаруженный фарфор был изготовлен примерно в середине XVIII века.

«Эта находка не только необычна, но и имеет значительную научную ценность и демонстрирует важный технологический прогресс в подводной археологии», — отметил министр по вопросам климата и окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен.

В настоящее время специалисты устанавливают историю происхождения судна. Остается неизвестным, откуда прибыл корабль и куда он направлялся.

