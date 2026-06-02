В Ростове пенсионера жестоко избили, заманив на свидание

В Ростове пенсионера ограбили после знакомства с прохожей

В Ростове пенсионер согласился на свидание с незнакомкой и поплатился деньгами и здоровьем. Об этом сообщает «Блокнот Ростов».

Нетрезвый ростовчанин прогуливался возле Центрального рынка, к нему подошла прохожая и предложила познакомиться и провести романтический вечер Пенсионер согласился, пообещав незнакомке подарки за интимную связь.

Позднее к паре присоединился приятель ростовчанки. Втроем они отправились в сторону Батайска. По дороге водитель свернул с трассы, распылил пенсионеру в лицо перцовый баллончик, жестоко избил и угрожая ножом, ограбил. Добычей злоумышленников стали мобильный телефон и 20 тысяч рублей наличными. После нападения грабители скрылись.

Избитый мужчина смог выбраться на трассу и обратиться в полицию. Нападавших задержали, возбуждено уголовное дело о разбое, фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

