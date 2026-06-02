Telegram оштрафован за отказ удалить контент

Таганский суд столицы постановил оштрафовать мессенджер Telegram на 3,8 млн рублей за нежелание удалить экстремистский контент, а также информацию, которая угрожает несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей», — говорится в публикации.

В материалах дела отмечается, что Росмолодежь обратилась в Роскомнадзор после того, как нашла в Telegram контент, который угрожал безопасности несовершеннолетних. В мессенджере также распространялась информация экстремистского характера, но Telegram не удалил данный контент в установленный срок.

Это уже далеко не первый случай, когда мессенджер не удаляет запрещенную в России информацию из своих ресурсов. Так, 27 мая столичный суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за отказ удалять экстремистский контент.

Ранее россиян предупредили о крадущих в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram биометрию киберпреступниках.