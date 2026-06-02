Telegram оштрафован за отказ удалить контент

Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент
Таганский суд столицы постановил оштрафовать мессенджер Telegram на 3,8 млн рублей за нежелание удалить экстремистский контент, а также информацию, которая угрожает несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей», — говорится в публикации.

В материалах дела отмечается, что Росмолодежь обратилась в Роскомнадзор после того, как нашла в Telegram контент, который угрожал безопасности несовершеннолетних. В мессенджере также распространялась информация экстремистского характера, но Telegram не удалил данный контент в установленный срок.

Это уже далеко не первый случай, когда мессенджер не удаляет запрещенную в России информацию из своих ресурсов. Так, 27 мая столичный суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за отказ удалять экстремистский контент.

Ранее россиян предупредили о крадущих в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram биометрию киберпреступниках.

 
