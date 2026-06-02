Врач назвала причины разрушения костной массы у женщин после 40 лет

Врач Кривошеева: после 40 лет у женщин может ускориться потеря костной массы

После 40 лет женщины сталкиваются со снижением уровня эстрогенов, который может ускорять потерю костной массы и повысить риск остеопении и переломов. Об этом газете «Известия» рассказала кандидат медицинских наук, врач-нейроэндокринолог «Олимп Клиник» Юлия Кривошеева.

По словам специалиста, главной причиной разрушения костей у женщин после 40 лет является именно снижение выработки эстрогенов. Эти гормоны блокируют работу остеокластов, которые разрушают костную ткань, тем самым защищая скелет. Однако во время пременопаузы и менопаузы их баланс нарушается, из-за чего процессы разрушения начинают преобладать над формированием новых тканей.

Врач подчеркнула, что в первые 5-7 лет менопаузы потеря костной массы достигает примерно от 2 до 5% в год. При этом на ситуацию негативно влияет снижение уровня прогестерона, подавляющего обновление скелета.

В большинстве случаев остеопения протекает бессимптомно. Однако о первых изменениях могут говорить постепенное и незначительное уменьшение роста, ухудшение осанки, повышенная ломкость ногтей и истончение эмали зубов.

«Единственным надежным способом выявить проблему на ранней стадии является проведение рентгеновской денситометрии — измерение минеральной плотности костной ткани», — предупредила эксперт.

