Молодая мать не выжила после стычки с женщиной в Хабаровском крае, это попало на видео

В Хабаровском крае молодая мать не выжила после стычки с женщиной

В Хабаровском крае женщина напала на молодую мать на глазах ее сына, пострадавшая не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел, когда две подруги, одна из которых была с трехлетним сыном, возвращались из магазина. Внезапно на молодую мать набросилась неизвестная, которая нанесла ей несколько ударов в грудную клетку, а затем спокойно ушла. Этот момент попал на видео, причина нападения не уточняется.

Пострадавшая присела на скамейку и потеряла сознание через несколько минут. В результате она не выжила.

Отмечается, что женщина страдала от порока сердца. Ей была назначена плановая операция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

