Россиянин выдумал грабеж, чтобы скрыть от жены проигрыш на ставках

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор местному жителю, который инсценировал ограбление, чтобы не объясняться с женой из-за проигранных денег. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел осенью 2025 года. Мужчина проиграл на ставках 18 тысяч рублей. Чтобы избежать семейного скандала, он решил придумать нападение. Уралец спрятал свои личные вещи в лесу, пришел в полицию и заявил, что его ограбили. Он добровольно участвовал в осмотре «места происшествия» и указывал полицейским на детали несуществующего преступления.

Проверка с помощью камер видеонаблюдения показала, что никакого нападения не было. После разоблачения тагильчанин признался, что инсценировал ограбление, чтобы скрыть от жены проигранные деньги. Суд признал его виновным в заведомо ложном доносе, обвиняемому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

