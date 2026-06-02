Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Россиянин выдумал грабеж, чтобы скрыть от жены проигрыш на ставках

В Свердловской области мужчина получил судимость за выдуманный грабеж
Виталий Аньков/РИА Новости

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор местному жителю, который инсценировал ограбление, чтобы не объясняться с женой из-за проигранных денег. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел осенью 2025 года. Мужчина проиграл на ставках 18 тысяч рублей. Чтобы избежать семейного скандала, он решил придумать нападение. Уралец спрятал свои личные вещи в лесу, пришел в полицию и заявил, что его ограбили. Он добровольно участвовал в осмотре «места происшествия» и указывал полицейским на детали несуществующего преступления.

Проверка с помощью камер видеонаблюдения показала, что никакого нападения не было. После разоблачения тагильчанин признался, что инсценировал ограбление, чтобы скрыть от жены проигранные деньги. Суд признал его виновным в заведомо ложном доносе, обвиняемому назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее мужчина выдумал ограбление, чтобы скрыть от возлюбленной поход на вечеринку.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!