Россияне заявили, что отечественные сервисы обеспечивают технологическую независимость

Rambler&Co: 30% россиян чаще всего пользуются российскими банковскими приложениями
Почти половина россиян (40%) считают, что отечественные цифровые сервисы помогают достичь технологической независимости, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и Сбера в преддверии ПМЭФ-2026.

Опрос показал, что 4% россиян считают, что отечественные цифровые сервисы помогают развивать науку.

По данным исследования, 21% респондентов считают, что нужно создавать условия для конкуренции между цифровыми сервисами, 11% выбирают мировые решения, а 5% заявили, что цифровые сервисы не важны для экономики.

Чаще всего (30%) россияне пользуются российскими банковскими приложениями, 26% — поисковиками, 14% — маркетплейсами.

Также 48% респондентов заявили, что уход зарубежных сервисов не стал значимым для пользователей, а 5% считают, что отечественные сервисы лучше зарубежных.

По данным исследования, 25% респондентов не видит разницы между отечественными и зарубежными сервисами, еще 25% заявили, что им не хватает интеграции с привычными сервисами, а 5% скучают по привычному интерфейсу.

«Технологический суверенитет – это не просто набор отечественных продуктов, а целостная и продуманная архитектура. Импортозамещение не должно сводиться к разрозненным решениям. Важно создать единый технологический контур с отраслевыми стандартами», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

Исследование проводилось с 14 по 26 мая 2026 года. Всего в нем приняли участие 3,5 тыс. интернет-пользователей.

 
