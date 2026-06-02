Врач раскрыла, как определить характер человека по плейлисту

PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Музыкальные предпочтения действительно могут кое-что рассказать о характере человека. Как отметила в беседе с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина, выбираемые жанры часто связаны с определенными чертами личности — уровнем открытости новому, эмоциональностью, потребностью в порядке или свободе.

Слушатели рока, по ее словам, нередко производят впечатление беспечных людей, но на деле многие из них склонны к анализу и глубокому погружению в интересующие темы. Поклонники рэпа и хип-хопа чаще тянутся к бунту против правил, ценят прямоту и возможность постоять за себя. Любителей поп-музыки несправедливо считают поверхностными — на самом деле исследования связывают этот жанр с оптимизмом и общительностью. Ценители классики демонстрируют высокий уровень рациональности и структурного мышления. Фанаты тяжелой музыки, вопреки стереотипам, часто оказываются мягкими, чувствительными и творческими людьми, детализировала Крашкина.

Специалист подчеркнула, что любимый жанр — это лишь один из штрихов к портрету человека, а не готовый психологический вердикт.

«Заглядывая в чужие наушники, мы видим не «готовый диагноз», а приглашение к более глубокому разговору — и, возможно, к новому общему плейлисту», — добавила она.

Современный российский композитор, исследователь Тургут Николя Габриэль до этого рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды.

Он уточнил, что для аналитической работы, где важна собранность и последовательность, хорошо подходят композиции с четким, предсказуемым ритмом — они помогают мозгу держать фокус. А для креативных задач, наоборот, полезнее импровизационные формы, которые расшатывают привычные сценарии мышления и подталкивают к нестандартным решениям.

