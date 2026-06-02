Врач рассказал, рискуют ли россияне заразиться вирусом Эбола

Риск заноса вируса Эбола в Россию и его распространение внутри страны в условиях международного туризма и миграции сохраняется. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Вирус Эбола, принадлежащий к семейству филовирусов, представляет собой одну из наиболее опасных инфекционных угроз глобального здравоохранения. Его высокая летальность, достигающая 50–90% в случае отсутствия своевременного лечения и поддерживающей терапии, обусловлена патогенным механизмом, включающим массивную геморрагическую реакцию, дисфункцию органов и систем, а также иммуносупрессивное действие вируса. Кроме того, отсутствие совершенной эффективной вакцины и специфического лечения на ранних стадиях заболевания усугубляет его эпидемиологический потенциал», — пояснил Умнов.

По его словам, в клинической картине заболевания, вызванного вирусом Эбола, доминируют такие симптомы, как гипертермия, выраженная интоксикация организма, неукротимая рвота и диарея, а также наружные и внутренние геморрагические проявления.

«На территории Российской Федерации случаи лихорадки Эбола не регистрировались с 2014 года, что свидетельствует о строгом контроле за инфекционными заболеваниями и эффективной системе эпидемиологического надзора. Однако угроза заражения сохраняется для граждан России, путешествующих в эндемичные регионы Африки, где вирус продолжает циркулировать. Риск заноса инфекции и последующего распространения внутри страны остается актуальным в условиях международного туризма и миграции», — обратил внимание эксперт.

Умнов отметил, что в последние годы были разработаны и внедрены несколько вакцин против вируса Эбола. Эти вакцины позволили частично снизить заболеваемость и смертность в регионах, ранее страдавших от эпидемий.

«Однако, несмотря на наличие существующих вакцин, болезнь остается опасной по нескольким причинам. Во-первых, вирус обладает высокой заразностью, что способствует быстрому распространению среди населения в семьях, в коллективах, в любых общественных местах и, кстати, известны случаи, и их много, когда люди заражались Эболой прямо на похоронах умершего от этой страшной болезни. Это еще раз подчеркивает тот факт, что вирус обладает очень высокой живучестью и заразностью, он продолжает жить даже на трупе. Во-вторых, в нынешних условиях в мире пока нет достаточного охвата вакцинацией и низкий уровень медицинского обслуживания. Риск пандемии лихорадки Эбола остается высоким, учитывая глобальную мобильность населения и потенциальную возможность заноса инфекции в разные страны», — заявил врач.

Он добавил, что вирус Эбола поражает не только людей при близком общении, но также обезьян и свиней. Вирус опасен тем, что блокирует иммунные клетки, превращая организм по сути в фабрику вируса внутри человека, инфицируя его.

«Но примечательной особенностью этого вируса является его характер бомбы замедленного действия, то есть, попадая в организм, он может до трех недель не работать как «фабрика», а просто находиться в человеке, а потом, что называется, «выстрелить по полной». Дальше уже проявляются основные симптомы: температура повышается под 40 градусов, начинает очень сильно болеть голова и ломить кости, начинает болеть и расстраиваться живот, появляется тошнота и работа, резко пересыхает горло. Потом у человека западают глаза, высыхает лицо, пропадает память, проявляется агрессия. Примерно через неделю начинаются резкие кровотечения из носа, изо рта, рвет кровью. Человек при этом покрывается сыпью. То есть, по сути, человек умирает от кровопотери, обезвоживания и септического шока. Если вовремя не принять меры, то, заболев Эболой, человек проживет максимум две недели», — заключил Умнов.

