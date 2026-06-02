Силовики нагрянули с обыском в крупный вуз на Урале

В Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) нагрянули сотрудники полиции Екатеринбурга, занимающиеся борьбой с коррупцией. Об этом сообщает новостной портал Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, следователи проводят обыски у директора Института экономики, финансов и менеджмента Ольги Рущицкой. По неподтвержденной информации, причиной следственных действий стало фиктивное трудоустройство ее дочери. Кроме того ее внук якобы получал повышенную стипендию, добавил инсайдер.

Журналисты обратились за комментариями к ректору УрГАУ Михаилу Флягину и в пресс-группу полиции Екатеринбурга, однако на момент публикации комментарии они не получили.

Ura.ru напоминает, что в феврале 2026 года сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского УМВД уже работали в Институте экономики, финансов и менеджмента, входящем в состав УрГАУ. Тогда полицейские изымали и проверяли документацию в бухгалтерии, отделе кадров и рабочем кабинете директора института Рущицкой.

Ранее силовики нагрянули с обысками в Уральский горный университет.