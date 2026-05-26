Стало известно об обысках в Уральском горном университете

Ura.ru: силовики нагрянули с обысками в Уральский горный университет
В Уральском горном университете в Екатеринбурге проходят обыски. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

«По предварительным данным источников, как минимум 150 студентов подозревают в закрытии академической задолженности за деньги. Им грозит отчисление, а выпускникам, вовлеченным в схему, — отзыв диплома», — сказано в посте.

Также журналистам рассказали, что в вузе оказывают всестороннюю поддержку правоохранительным органам. Мероприятия не затрагивают интересы студентов и проводится без ущерба для учебного процесса, отметили там.

Местный портал Е1, ссылаясь на источник, уточняет, что во вторник, 26 мая силовики пришли домой к одному из сотрудников университета. У него проходят следственные действия.

Уральский государственный горный университет (УГГУ) был основан в 1914 году как Горный институт, второй по старшинству университет в России в области горного дела (после Санкт-Петербургского горного университета). Официальных комментариев образовательного учреждения или ведомств на момент публикации нет.

Ранее в стрелковом центре при ДОСААФ в Петербурге прошли обыски.

 
