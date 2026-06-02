Племянник расправился с тетей, решив, что она травит его конфетами с ураном

В Турции мужчина напал с ножом на родственницу, решив, что она его травит

В турецкой провинции Кыркларели 24-летний мужчина напал с ножом на свою тетю, заподозрив, что она подмешивает ему в еду радиоактивные препараты. Об этом сообщает Habler.

Инцидент произошел в районе Визе. Женщина приехала в семейный дом на праздник. По словам нападавшего, тетя принесла ему в комнату стакан воды и конфету, цвет которой показался ему похожим на уран. Мужчина заявил, что это был не первый подобный случай. Он рассказал, что страдал от психологических проблем, принимал около четырех видов препаратов, но все равно слышал голоса в голове.

Именно они убедили его, что родственница хочет от него избавиться. Тогда мужчина решил расправиться с «отравительницей», он взял у соседа нод и несколько раз ударил им женщину, спасти раненую не удалось. Злоумышленник скрылся с места преступления, но позднее был задержан.

