Раскрыты причины, по которым россияне начали позже взрослеть

Детство у среднестатистического жителя России за последние годы стало значительно длиннее, этап взросления все чаще откладывается. Причиной зачастую становится рост сложности когнитивных задач и социальных компетенций, на освоение которых теперь требуется больше времени, объяснила в беседе с RT доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» ФГБОУ ВО МГППУ Варвара Делибалт.

По ее словам, речь идет не о биологическом, а о социальном удлинении детства. Из-за небольшого разрыва между знанием и трудом раньше дети взрослели быстрее, подражая взрослым, быстро включаясь в жизнь и осваивая простые орудия труда, тогда как сегодня ребенку приходится сначала освоить колоссальный объем знаний, компетенций. На это нужно много времени и высших психических функций, пояснил эксперт.

Важно учитывать, что половое созревание не означает завершение развития личности – на самом деле социально-экономическая самостоятельность наступает намного позже, подчеркнула психолог.

«Созревание саморегуляции, планирования и ответственности нейробиологически продолжается дольше, чем представлялось раньше... переход к самостоятельности растягивается, а взросление рассматривается как более протяженный возрастной период», — заключила Делибалт.

До этого в исследовании медиахолдинга Rambler&Co и киностудии «Союзмультфильм» выяснилось, что более трети россиян хотели бы вернуться в детство ради ощущения безопасности и свободы. Такой вариант ответа выбрали 35% респондентов. Еще 29% участников опроса признались, что хотели бы вновь увидеть близких людей, которых уже нет рядом.

