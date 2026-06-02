Россиянка чуть не задохнулась из-за выпитого протеина

Baza: в Воронеже у девушки произошел отек Квинке из-за протеина
Telegram-канал «Baza»

В Воронеже девушка выпила 30 граммов протеина и чуть не задохнулась из-за отека Квинке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

23-летняя девушка купила спортивную добавку полтора месяца назад постоянно добавляла ее в кофе и десерты. В один из дней она впервые выпила сразу 30 граммов порошка. Почти мгновенно девушка начала чихать, следом опухли нос и глаза, начались проблемы с дыханием, ей потребовалась помощь медиков.

Врачи сделали пострадавшей антигистаминный укол и начали выяснять причину. Вероятнее всего сработала накопительная реакция на протеин, маленькие дозы переносились нормально, а после увеличения объема произошла резкая аллергическая реакция. Какой именно компонент вызвал аллергию, установить сложно.

До этого в Саратовской области юный вейпер едва не задохнулся и попал в больницу. Пациент систематически курил вейпы на протяжении пяти лет, а его родители считали химический пар безобидной забавой. Ароматизаторы с диацетилом спровоцировали рубцевание бронхов, а масляные добавки осели в альвеолах, превратив ткань в подобие воска.

Ранее третьеклассница чуть не задохнулась из-за детского набора духов.

 
