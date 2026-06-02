Москвичам рассказали, какую погоду ждать 2 июня

Синоптик Тишковец: 2 июня в Москве ожидается облачная погода и до +20°C

Теплая погода без осадков и температура воздуха до +20°C прогнозируются 2 июня в Москве. Об этом журналистам РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха +17–20°C», — уточнил метеоролог.

По его словам, скорость порывов ветра составит всего 3–8 м/с. Атмосферное давление поднимется незначительно, достигнув отметки в 749 миллиметров ртутного столба.

Как сказал специалист, 3 июня метеорологические условия в российской столице будут примерно такими же. Столбики термометров покажут от +20°C до +23°C, что соответствует климатической норме июня.

«Но во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами», — предупредил Тишковец.

Он добавил, что в выходные воздух в Москве прогреется до +22–25°C. При этом по ночам температура не будет опускаться ниже +9°C.

1 июня заведующий Метеорологической обсерваторией Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко сообщил, что в мае в городе выпало осадков в два раза меньше климатической нормы. Последняя составляет 64 мм, но по факту выпало всего 30 мм.

