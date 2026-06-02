Учительница год насиловала подростка и попала под суд

В США учительницу арестовали за то, что она год насиловала подростка и отправляла ему непристойные фото. Об этом сообщает People.

По данным следствия, 41-летняя Саманта Уотсон вступала в интимную связь с учеником, принуждала его к оральному сексу и отправляла ему материалы откровенного характера. Преступления совершались с 2017 по 2018 год.

Обвиняемую задержали и заключили под стражу, расследование продолжается.

До этого в США учительница надругалась над шестью школьниками. С некоторыми она созванивалась по видеосвязи и мастурбировала на камеру. Другого юношу она заставляла посмотреть фильм «Пятьдесят оттенков серого» и позже обсуждать его. Известно, что всем пострадавшим не было 16 лет.

