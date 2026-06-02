Косметолог опровергла распространенные мифы о филлерах и ботоксе

Сегодня существует большое количество распространенные мифов о различных косметологических процедурах, из-за которых некоторые клиенты откладывают посещение специалистов. При этом особенно популярны заблуждения, касающиеся ботокса и филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Об этом газете «Известия» рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева.

По словам специалиста, один из наиболее распространенных мифов связан с появлением отеков после коррекции области под глазами. На самом деле гиалуроновая кислота действительно может притягивать воду, однако вероятность возникновения отеков в первую очередь зависит от техники введения препарата.

«Если филлер расположен правильно — на костном основании и в глубоком слое тканей, он не вызывает выраженных отеков, не формирует синяки и обеспечивает естественный эстетический результат», — объяснила она.

Косметолог отметила, что другим популярным заблуждением является мнение, что со временем препарат смещается в область малярных мешков. Однако при правильном введении филлер надежно удерживается анатомическими структурами и остается в месте установки.

Еще одним мифом эксперт назвала строгие ограничения после косметологической процедуры. Многие пациенты считают, что после введения филлеров им придется отказаться от занятий спортом или ношения очков. Врач отметила, что на самом деле следует лишь избегать сильного давления на лицо в первые дни после процедуры, пока препарат остается особенно пластичным.

Специалист также рассказала, что некоторые люди уверены, что ботокс способен полностью лишить их мимики. Однако современные методики позволяют сохранять естественное выражение лица, уменьшая при этом активность мышц, которые отвечают за появление морщин.

Помимо этого, страхи по поводу «опущения век» после ботокса связаны с некачественной работой. При грамотном введении препарат только на время расслабляет определенные мышцы, предотвращая формирование возрастных изменений.

Также косметолог объяснила, что ботокс и филлеры не вызывают привыкания и не оказывают влияние на естественные процессы в коже. Когда препарат прекращает действовать, пациент возвращается в исходное состояние.

