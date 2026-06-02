Еще в одной стране решили запретить соцсети детям

Мальдивы введут запрет на доступ к соцсетям для детей младше 16 лет

На Мальдивах в течение года введут запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Об этом сообщил президент страны Мохамед Муиззу.

По мнению президента, это нужно из-за проблем совращения несовершеннолетних, кибербуллинга и контента, который противоречит исламским ценностям. Он назвал ограничение необходимой гарантией благополучия детей и общества Мальдив в целом.

«Президент представил это как важный шаг в защите молодежи от опасностей все более глобализированного мира. Это шаг, который отражает приверженность администрации развитию человеческого потенциала, но не сигнализирует об отказе от цифровизации или нарушении системы образования детей», — указывается на сайте главы государства.

До этого сообщалось, что в Норвегии готовится законопроект, который запретит детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Документ планируется внести в парламент до конца 2026 года.

Подобные ограничения уже распространяются по миру. В частности, Австралия ввела минимальный возраст в 16 лет для использования соцсетей, приняв соответствующий закон в декабре. После этого аналогичные меры начали рассматривать или внедрять Франция, Индонезия, Австрия, Испания, Турция, Дания, Малайзия, Греция, Польша и Словения.

