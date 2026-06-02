Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Неизвестный открыл стрельбу по ребенку в поселке под Оренбургом

В Оренбургской области неизвестный выстрелил в девочку
Global Look Press

В Оренбургском районе полиция разыскивает неизвестного, который выстрелил в 13-летнюю девочку из пневматического оружия. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в поселке Газодобытчиков. Школьница гуляла возле сотовой вышки и в какой-то момент почувствовала резкую боль в ноге. Вместе с родителями она обратилась в больницу. Сначала врачи не нашли серьезных повреждений, у пострадавшей диагностировали гематому мягких тканей и отпустили девочку домой.

Спустя время боли не прошли, и пациентка вернулась в медучреждение. Там медики провели вмешательство и извлекли из ее ноги металлическую пулю. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и устанавливают личность стрелка.

До этого В Калуге в зоне для роллеров мужчина в маске персонажа из фильма «Крик» гонялся за детьми с игрушечным ножом.

Ранее арестован актер Мариинки, выстреливший мальчику в лицо из-за игры на саксофоне.

 
Теперь вы знаете
Критика ЕГЭ, схема с отключением горячей воды и аномальная погода в регионах. Что нового к утру 2 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!