На юге Казахстана упал беспилотник

Минобороны Казахстана: БПЛА упал в Жамбылской области в ходе учебного полета

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории Жамбылской области Казахстана. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ходе планового учебно-тренировочного полета. Дрон совершил нештатное приземление в Таласском районе.

«По предварительным данным, причиной <...> могли стать технические неполадки. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место направлена специальная комиссия», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры также зафиксировано не было. Какая-либо угроза для населения и строений отсутствует, добавили в министерстве.

29 апреля украинский БПЛА рухнул в Актюбинской области Казахстана. ЧП произошло недалеко от границы с Оренбургской областью России. Местные жители сообщили, что видели упавший беспилотник рядом с селом Алимбетовка. Падение дрона сопровождалось громкими звуками. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в России предложили Казахстану работать на уровне спецслужб из-за атак Украины.