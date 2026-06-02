Врач назвала лучший источник омега-3

Лучшим источником омега-3 жирных кислот является жирная дикая рыба холодных морей. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, для сохранения полезных веществ стоит отдавать предпочтение малосольной или запеченной при невысоких температурах рыбе. Врач отметила, что регулярное потребление такого продукта позволит защитить организм от воспалений. В качестве альтернативы дорогим сортам она посоветовала выбирать сельдь, скумбрию или сардины.

«Омега-3 служат противовесом: они забирают плохой холестерин и выводят его из организма. Кроме того, они не дают холестериновой бляшке стать нестабильной. Именно окисленная бляшка наиболее опасна, так как она может оторваться, сформировать тромб и спровоцировать сосудистую катастрофу», — пояснила Соломатина.

Диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина до этого говорила, что скумбрия может составить конкуренцию более дорогой красной рыбе, в ней содержатся омега-3 жирные кислоты, белок и вещества, которые помогают поддерживать организм и снижать воспаление. По ее словам, она также поможет снизить уровень холестерина.

