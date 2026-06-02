Родителям рассказали, как обезопасить детей в интернете во время каникул

Специалист Лунев: детей важно учить реагировать на киберугрозы
Родителям важно сделать цифровую среду для ребенка более безопасной и научить его правильно реагировать на потенциальные угрозы, чтобы обезопасить его на время летних каникул. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса Александр Лунев.

По его словам, стоит обсудить с детьми базовые правила кибербезопасности, в том числе напомнить, что им нельзя общаться с незнакомцами в сети, переходить по подозрительным ссылкам, скачивать файлы из непроверенных источников или передавать личные данные посторонним.

«Дополнительной поддержкой могут стать современные инструменты цифровой безопасности. Родителям стоит подключить в сервисах детские аккаунты и функции родительского контроля, чтобы ограничить доступ к нежелательному контенту, установить лимиты экранного времени и сделать онлайн-среду более безопасной для ребенка», — отметил Лунев.

Специалист также посоветовал показать ребенку безопасный браузер, в котором есть защита от фишинга и вредоносных ресурсов. Однако он добавил, что взрослым стоит сохранять баланс между контролем и свободой, поскольку чрезмерные запреты могут вызывать у ребенка желание скрывать свою онлайн-активность.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий до этого говорил, что в России стоит вводить уроки кибербезопасности уже в детских садах и выстраивать многоуровневую систему профилактики. По его словам, подобные занятия необходимо внедрять через систему образования в массовом формате — не только для школьников, но и для детей старших групп детских садов.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали Россию при помощи инструмента для обеспечения кибербезопасности Ravage.

 
