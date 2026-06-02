ФСБ оценила масштаб операции иностранных спецслужб по прослушке чиновников в РФ

Внедрение шпионского программного обеспечения для прослушивания мобильных телефонов высокопоставленных чиновников в России стало одной из самых масштабных операций, проведенных зарубежными спецслужбами. Об этом рассказал оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, видеокомментарий которого появился в распоряжении ТАСС.

«ФСБ РФ в рамках выявления и пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб выявлена одна из крупнейших операций с внедрением вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства», — заявил представитель ведомства.

По его словам, спецслужбы Запада могли счесть такой способ получения данных более простым и дешевым по сравнению с вербовкой информаторов среди носителей государственной тайны. Сотрудник федеральной службы уточнил, что иностранная разведка намеревалась собирать сведения о планах и настроениях в обществе в России напрямую, без посредников в виде различных некоммерческих организаций.

2 июня в ФСБ РФ сообщили, что иностранные спецслужбы с помощью вредоносного программного обеспечения получали доступ к данным на телефонах российских чиновников. Также они взламывали мобильные устройства, чтобы прослушивать переговоры и вести скрытый аудио- и видеоконтроль обстановки. Как выяснили специалисты, сбор данных с телефонов осуществлялся с использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций.

