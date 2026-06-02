Родственники туристов, погибших на перевале Дятлова, требуют возбудить новое дело

Фото участника поисков А. С. Чеглакова

Родственники членов тургруппы Игоря Дятлова, погибших в горах Свердловской области, добьются возбуждения нового уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

По словам защитников, представляющих интересы семей погибших туристов, в материалах дела отсутствуют химические и гистологические экспертизы, которые в обязательном порядке должны прилагаться к актам вскрытия. Адвокаты считают, что эти исследования могли бы подтвердить или опровергнуть существующие версии случившегося. Родные участников похода намерены добиваться возобновления расследования.

Кроме того, родственники хотят потребовать от федеральных телеканалов прекратить показ эфиров с теориями о гибели туристов, не соответствующими действительности.

В феврале 1959 года на Северном Урале в районе горы Отортен погибла группа из девяти участников турклуба Уральского политехнического института. Дело расследовали дважды, по официальной версии, участники группы Игоря Дятлова замерзли, попав под лавину.

