Диетолог рассказал, сколько сливочного масла можно съесть без вреда для здоровья

Диетолог Поляков: в день можно съесть не более 25 г сливочного масла

В день рекомендуется съедать не более 20-25 г сливочного масла. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, это стандартная рекомендация еще с советских времен. При этом он посоветовал отдавать предпочтение варианту с жирностью 82,5%.

«Можно пару бутербродов, например, съесть или кусочек того же масла положить в кашу. Это вполне нормальная история», — пояснил Поляков.

Врач добавил, что этот продукт принесет пользу при умеренном употреблении, в нем содержатся витамины A, D, E, K2, а также бета-каротин. Кроме того, в масле присутствуют жирные кислоты, которые могут оказывать противовоспалительное действие на пищеварительный тракт.

Доцент кафедры онкологии и лучевой терапии Пироговского университета Николай Кудашкин до этого рассказал «Газете.Ru», что витамин D синтезируется, когда человек находится на солнце. Однако в России у населения есть явный дефицит витамина, поэтому важно получать его из еды. Одни из самых доступных источников — сельдь, яичный желток, сливочное масло, твердые сыры и ряд других продуктов.

