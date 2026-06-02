Подозреваемый в совращении пяти девочек житель Приморья признал вину

Житель города Артем в Приморском крае, подозреваемый в растлении пяти 11-летних девочек, признал вину. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В ведомстве уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Суд отправил фигуранта под стражу пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к аналогичным преступлениям.

По версии следствия, с июня 2025 года по май 2026 года подозреваемый, проживающий в частном доме в Артеме, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пятерых малолетних девочек. Пятерым пострадавшим девочкам было по 11 лет.

Telegram-канал Amur Mash писал, что педофил переодевался в женскую одежду, раздевал своих жертв и насиловал. По предварительной информации, он платил своим жертвам по тысяче рублей.

