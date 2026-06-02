Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Подозреваемый в совращении пяти девочек житель Приморья признал вину

СК: житель Артема признал вину в растлении пяти девочек
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Житель города Артем в Приморском крае, подозреваемый в растлении пяти 11-летних девочек, признал вину. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В ведомстве уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Суд отправил фигуранта под стражу пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к аналогичным преступлениям.

По версии следствия, с июня 2025 года по май 2026 года подозреваемый, проживающий в частном доме в Артеме, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пятерых малолетних девочек. Пятерым пострадавшим девочкам было по 11 лет.

Telegram-канал Amur Mash писал, что педофил переодевался в женскую одежду, раздевал своих жертв и насиловал. По предварительной информации, он платил своим жертвам по тысяче рублей.

Ранее в Тюмени педофил затащил девочку в подъезд и чуть не изнасиловал.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!