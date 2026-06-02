В небе над Тибетом засняли редчайших «атмосферных призраков»

Масштабный выброс красных спрайтов, также известных как «атмосферные призраки», зафиксировали в высокогорных районах Тибета.

Это уникальное природное явление, считающееся одним из самых трудноуловимых объектов для метеорологических наблюдений в мире. Спрайты представляют собой особый тип электрических разрядов, образующихся на высоте от 50 до 90 км над поверхностью Земли. Они отличаются от обычных молний тем, что бьют не вниз, а устремляются вверх к космическому пространству.

«Визуально они напоминают гигантских медуз или ветвистые кроны деревьев ярко-красного или алого цвета», — говорится в материале.

Спрайты сложно изучать сразу по нескольким причинам. Одна из них — высокая скорость вспышки, которая длится не более 100 миллисекунд. Человеческому глазу трудно заметить кратковременное изменение освещенности в ночном небе, поскольку он просто не успевает адаптироваться. Более того, «атмосферные призраки» образуются над грозовым фронтом, из-за чего облака закрывают обзор для находящихся на земле наблюдателей.

«Тибетское плато является идеальной точкой для мониторинга подобных событий из-за разреженного воздуха и минимального светового загрязнения», — подчеркнули авторы публикации.

Благодаря кадрам с Тибета ученые могут изучать химические процессы в верхних слоях атмосферы, а также их связь с электрической цепью планеты. Полученные в этот раз снимки будут включены в базу данных метеорологических аномалий, которую специалисты используют для прогнозирования поведения атмосферы на фоне изменения климата.

