В ДР Конго растет число подтвержденных случаев заражения Эболой

Число подтвержденных случаев заражения Эболой в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 321. Об этом сообщило агентство Reuters.

На пятницу ВОЗ сообщила о 906 предполагаемых случаях заболевания Эболой в ДР Конго. В воскресенье вечером правительство страны заявило, что число подтвержденных случаев увеличилось до 282.

Reuters также сообщило, что глобальная организация здравоохранения CEPI выделит компании Moderna около $60 млн, а также две группы для ускорения разработки вакцин против вируса Эбола-Бундибугйо, распространившегося по восточной части ДР Конго.

Коалиция по инновациям в области готовности к эпидемиям была одним из первых инвесторов, которые помогли разработать вакцину в разгар пандемии COVID-19, отмечает агентство.

Ранее сообщалось о подготовке эвакуации граждан РФ из ЦАР из-за вспышки Эболы.

 
